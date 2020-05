Lapuente explica la derrota ante Alemania en Francia 98’. En Francia 98’, la Selección Mexicana volvió a quedarse a la orilla del quinto partido. En aquella ocasión, Luis ‘Matador’ Hernández perdonó la sentencia teutona y la ‘Mannschaft’ dio la vuelta al marcador en la recta final.

A más de 20 años de aquel doloroso episodio, Manuel Lapuente, entonces técnico del Tri, reconoció que fueron sus cambios tácticos los que propiciaron la derrota.

En charla con TUDN, Lapuente recordó aquel juego ante Alemania y apuntó que movió a Claudio Suárez y Raúl Rodrigo Lara con el objetivo de ser más agresivo.

“Uno hace movimientos que a veces resultan y a veces no. Lo que quise en ese momento fue adelantarnos más, tirarme al frente, tuvimos dos o tres oportunidades de gol que no acertamos, que ahí fue la clave de que no ganáramos el partido. Teníamos que jugárnosla como sea, había que ganar, fue cuando opté por hacer ese movimiento, quizás fue muy brusco, quizás me equivoqué, pero pasó y repito, ese partido debimos ganarlo. Nos faltó gol, nada de dominio de Alemania, esperábamos una Alemania feroz y nosotros fuimos los feroces”, explicó Lapuente en entrevista para TUDN.