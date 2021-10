Laporta si ve a Xavi como entrenador del Barcelona.

Joan Laporta salió a hablar tras la destitución de Ronald Koeman y para presentar a Sergi Barjuan, quien estará de forma interina dirigiendo al Barcelona. El presidente culé fue asediado con las preguntas sobre Xavi Hernández como entrenador y no lo descartó.

“Nunca he cambiado el discurso. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barça. Me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo”, sentenció en conferencia.

Sobre la experiencia que tiene Xavi ahora como entrenador del Al-Sadd en Catar, Laporta sentenció que lo ha visto crecer y tiene buenas referencias sobre esta faceta.

“Xavi está en un proceso, evolucionando muy bien, tengo muy buenas referencias que lo conocen más que yo en esta faceta”.

“Hablo con él muy a menudo, hace dos o tres meses que dimos este margen de confianza a Koeman, que se lo teníamos que dar bajo mi punto de vista, pensábamos que necesitaba recuperar en parte a los lesionados para poder intentar que los resultados fueran mejores”, indicó.

Incluso reveló que mantienen una comunicación directa desde hace tiempo, lo que podría facilitar en estos momentos el acercamientos para encontrar al mejor entrenador del Barça.

“Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses, conozco perfectamente su opinión, sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría qué hacer y hablamos como dos personas que nos apreciamos y en este caso mi opinión es muy buena”, apuntó.

Aunque no dio fecha estimada para tener al nuevo entrenador, le dio la confianza a Sergi para tomar las riendas, que por lo pronto estará para dirigir el duelo ante el Alavés en LaLiga.

Finalmente, “estamos centrados en el corto y medio plazo. Nuestra voluntad es que se encargue Sergi por el momento. Formó parte de uno de los mejores Barça de la historia. Abordamos la búsqueda de nuevo entrenador sin prisas”, puntualizó.

