Laporta le dice Messi a Pedri durante su renovación.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se equivocó durante la renovación de Pedri hasta 2026 y lo llamó “Messi” cuando recordaba una anécdota de su viaje a Tegueste en su anterior mandato.

En primer lugar. “Recuerdo que en una visita cuando era presidente a Tegueste nos encontramos te firmé una camiseta. Cómo cambian las cosas. Ahora el que firmas eres tú, y mucho. Para hacer tiempo fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una Misa, la Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular”.

“Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi… perdón Pedri, era del Barça, no me extraña que sea del Barça en ese ambiente”, dijo Laporta, bromeando con Pedri tras su error involuntario.

Además el Barcelona anunció la renovación del jugador español Pedro González ‘Pedri’ para los próximos cinco años, hasta el 30 de junio de 2016, con una cláusula de rescisión fijada en mil millones de euros.

Por lo tanto, Pedri (2002, Santa Cruz de Tenerife), que llegó al Barcelona procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido elegido recientemente como uno de los 30 finalistas candidatos al Balón de Oro.

El canario fue una de los jugadores que más partidos disputó la temporada pasada, campaña que culminó con su participación en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Finalmente, el acto de renovación del nuevo contrato tuvo lugar este viernes en un acto privado en el despacho del presidente blaugrana Joan Laporta. Tras la firma se llevó a cabo una sesión fotográfica y una rueda de prensa del protagonista.

