Laporta es capaz de mantener a Messi en Barcelona.

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Barcelona, considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerle de su continuidad en el club azulgrana.

“Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber”, manifestó.

Por otra parte, se mantiene firme en su ilusión por adquirir la presidencia ya que le motiva ganar otra Champions League con el argentino. Así como sucedió en las conquistas de 2006 y 2009.

“Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la Champions”, enfatizó Laporta.

Laporta es consciente de que la parte económica no será un punto determinante para su continuidad ya que tiene la experiencia de tratarlo anteriormente.

“Cuando entre en el club lo veré. Pero pienso que el tema económico no va a ser un inconveniente para que siga porque hay fórmulas y Leo estará en disposición de ayudar”, considera el precandidato.

Si bien es cierto que se han mencionado diversas ofertas por otros clubes en el mundo, Joan desconoce las capacidades del club. Pero buscará plantearle el mejor panorama para tenerlo feliz y bien cobijado por una plantilla competitiva.

“Cuando sepa lo que le puedo ofrecer según las posibilidades económicas del club le haré una propuesta económica y deportiva que él pueda valorar. Lo que sí tengo claro es que si se la hago, al menos la considerará y tendrá el ánimo de contemplarla favorablemente”, indicó.

Por último, sobre el momento que atraviesa el Barcelona considera tener la clave para revertir la situación y es otro de los aspectos que tocará si asume el cargo en el club.

“Se debe motivar al equipo técnico, a la plantilla y a la secretaría técnica e intentar mejorarlos si no hay una progresión en los resultados del equipo. Pero tanto el equipo como el entrenador tienen margen”, concluyó.

