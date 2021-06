Laporta desea juntar a Messi y Cristano en el Barcelona

El show de Joan quiere dar el gran espectáculo publica el Diario AS.

El regreso de Joan Laporta a la presidencia del Barça ha devuelto la alegría a un club marcado esta temporada por el burofax de Messi (¡Hasta dónde estaría el astro argentino de Bartomeu para echar un órdago tan fuerte!) La reaparición de Laporta ya prometía cuando puso un cartel anunciando su candidatura a la presidencia en la fachada de un edificio junto al Bernabéu. Ese día ya se sabía que volvería a la presidencia del Barça por la puerta grande.

MLS creará una nueva liga para el 2022

Toni Kroos revela su charla con Cristiano Ronaldo

El sí de Leo. La situación económica del Barça no ha permitido a Laporta llevar a cabo todo lo que tiene en mente. Lleva meses buscando una refinanciación de la deuda y está cerca de conseguirla. Pero mientras los financieros trabajan contrarreloj, Laporta no deja de darle vueltas al coco buscando situaciones que vuelvan a hacer competitivo al Barça. La renovación de Messi la tiene encaminada. Ya está Jorge Messi en Barcelona y quedan flecos de la fórmula de pago. Leo tenía sobre la mesa propuestas que casi triplicaban lo que le da el Barça, pero quiere quedarse en su casa porque Laporta le ha dado el cariño que demandaba.

El sueño. Con Leo prácticamente atado, la semana pasada Laporta dejó volar la imaginación y se imaginó un movimiento que suena a imposible. Laporta aspira a la utopía de juntar en el Barça a Cristiano Ronaldo y Messi. Junto a sus hombres de confianza empezó a soñar en voz alta y a diseñar una operación que pasaría a la historia del fútbol: juntar a los dos cracks que han protagonizado el mayor pulso vivido en el fútbol mundial durante una década.

Propuesta. No se sabe todavía si Cristiano diría sí o no a esta propuesta. A su agente Jorge Mendes aún no se lo han planteado formalmente. En el atrevido plan de Laporta, ofrecería a dos jugadores del Barça a la Juventus. Se escucharon los nombres de Griezmann, Sergi Roberto, Coutinho… De cómo pagarían el salario de CR7 ni se habló, aunque, si se avanza, se plantearía una cesión y la ficha del portugués saldría de los salarios que se quita de los que se irían a la Juve. No obstante, si hay estudios que dicen que juntar a Cristiano y a Messi multiplicaría por dos los ingresos extraordinarios del FC Barcelona.

Lo imposible. La idea entusiasmó a todos los que la escucharon de boca del soñador Laporta. Es una utopía. Pero solo pensar en juntar a Cristiano y Messi es de genio. Sería un subidón para LaLiga, que se quedó huérfana cuando CR7 se fue al Calcio. “Sé realista, pide lo imposible”, Jan.

(Crédito AS).

