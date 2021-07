Lanza Liga Oropeza convocatoria del Torneo de Verano.

En primer lugar al tiempo que el campeonato de la Liga Infantil y Juvenil de Futbol Roberto Oropeza inicia la recta final de su campeonato, con algunas categorías incluso en fase de liguilla, se anunció el Torneo de Verano 2021 previsto del 14 de agosto a 26 de septiembre.

En consecuencia el Torneo de Verano de la Oropeza 2021 está dirigido a los equipos que calientan motores, previo al arranque de la venidera temporada de liga 2021-2022.

Por lo tanto los equipos y organizaciones convocados son en las categorías infantiles, la Infantil “A” e Infantil “B”, en el primer caso para nacidos 2009-2010 y en el segundo 2011-2012.

Sancionan a El Águila de Veracruz y Pericos de Puebla

Golfistas mexicanas monarcas del Girls Junior Americas Cup

Mientras que en las categorías juveniles están contempladas la Juvenil “A”, 2008-2009; la Juvenil “B”, 2006-2005; Juvenil “C”, 2004-2003 y 2002; mientras que en la Premier, 2001, 2000, 1999 y 1998.

LIGUILLA JUVENIL “B”

Además de las categorías que echan a andar la liguilla en su fase de cuartos de final se cuenta la Juvenil “B”, donde los enfrentamientos para este sábado son los siguientes: Academia Delfines (1) vs La Moderna (8); Atlético Veracruz (2) vs Club América (7) Pachuca Veracruz (3) vs Piraras de Alvarado (6); Club Cuervos Sección 9 (4) vs Tiburones Vista Mar (5).

Lanza Liga Oropeza convocatoria del Torneo de Verano.

Finalmente en la categoría Premier ya hay liguilla, donde se van a semifinales directo Rivadeneyra y Gladiadores CEUL, que esperan contendientes de los siguientes duelos: Villa Rica (5) en contra de Legión Extranjera (4) y Academia Delfines (6) contra Piratas de Alvarado (3).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen