Lance Stroll no se enojaría con su papá si lo saca de Racing Point. Racing Point ha estado en el ojo mediático desde hace algunas semanas, ya sea por el diseño de su carro o por los pilotos que estarán al frente de los automóviles a partir de 2021. Es este segundo el tema uno de las más polémicos, sin embargo, Lance Stroll enfrió un poco este asunto al aceptar que no se molestaría si queda fuera de la escudería en la siguiente temporada.

Lance es hijo de Lawrence Stroll, quien es dueño de Racing Point, y se ha rumorado que podría ser beneficiado por esto y tendría un lugar asegurado en su monoplaza para 2021. Esto provocaría que Sergio Pérez sea el coequipero sacrificado para darle cabida a una posible llegada de Sebastian Vettel. Pero Lance estaría dispuesto a ser el que salga del equipo si así lo decide su padre.

Lance Stroll: 'No hard feelings' if dad sacked me | PlanetF1 https://t.co/RjuNoosDkS

— Daniel Marjoncu (@dantheman126) August 12, 2020