Lance Stroll compañero de Checo sufre accidente en F1.

El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) recibió un golpe por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) que hizo a su coche dar un trompo y se quedó parado en la recta posterior a la segunda curva, por lo que tuvo que retirarse.

La carrera fue neutralizada por un coche de seguridad durante las siguientes cinco vueltas. Circunstancia que aprovecharon para entrar a los garajes varios monoplazas, como los de los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Williams), y el tailandés Alex Albon (Red Bull).

LAP 1/53

Safety Car is out on the opening lap

Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race 😮💥#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/NlytU9F8Fu

— Formula 1 (@F1) September 27, 2020