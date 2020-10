Lance Stroll compañero de Checo se enfermó y no calificó.

El piloto canadiense Lance Stroll, compañero de Sergio Pérez en Racing Point se enfermó y no participó en las sesiones de este sábado de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Eifel en el circuito de Nürburgring, Alemania.

Por ello es que se llamó de emergencia a Nico Hülkenberg, quien llegó apenas para la calificación de la cual tuvo que acomodarse a un circuito en el que no había corrido en la Fórmula 1 y en un auto que sólo conoce por los dos eventos en los que sustituyó a Sergio Pérez tras su contagio de COVID-19.

El jefe del equipo Otmar Szafnauer dijo que Stroll no se sentía bien desde la carrera de Rusia pero que se practicó varias pruebas por COVID-19 desde entonces, “La prueba pre evento fue el martes” dijo Szafnauer, “tuvimos los resultados el jueves y no arrojó positivo y no ha sido sometido a otra prueba desde entonces y seguimos el protocolo de la FIA”, comentó el directivo.

“Su siguiente prueba será el domingo o el lunes”, comentó el jefe del equipo. “Desde que dejamos Rusia no se ha sentido bien, creo que se habrá resfriado”.

Dijo que Stroll tiene síntomas parecidos al resfriado y no se ha podido ejercitar desde la última carrera. “No sé si es algo que comió una infección estomacal o sólo no se sintió bien para correr“, dijo Sznafneuer.

Sólo 30 minutos antes de la tercera práctica libre les avisó que no estaría en posición de participar por lo que se llamó de emergencia a Nico Hülkenberg, quien fue sorprendido bebiendo café en Colonia, a una hora de viaje.

“Fue aún más loco y salvaje que la última vez” dijo Hulkenberg, “A las 11 de la mañana Otmar (Sznafneuer) me llamó y me dijo ‘ Hulkenberg, de prisa, te necesitamos aquí. Me subí al auto y vine, el resto es historia”.

Por su parte, Sergio Pérez destacó que al no estar Lance, el equipo tuvo un día muy estresante. Ya ni decir que su auto no tiene las actualizaciones más recientes y que Nico Huklenberg saldrá a la cola de la parrilla.

Saldrá con su auto marcado con el número 11 en el noveno lugar, aunque piensa que tienen mejor potencial. Pero que erraron un poco en la estrategia de neumáticos.

