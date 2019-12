Lamenta Sebastián Jurado la desafiliación de Veracruz.

Mayweather es el atleta mejor pagado de la década, esto según publica la revista financiera Forbes.

Floyd escribió en sus redes sociales un mensaje para los atletas que figuran en dicho listado.

“¡Felicitaciones a todos los atletas en esta lista!”.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019