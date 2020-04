Lamar Jackson será la portada de Madden 21. A través de sus redes sociales, Lamar Jackson, mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, anunció que será la cara del videojuego de futbol americano más popular del mundo: Madden. El actual Jugador Más Valioso de la NFL aseguró que siempre ha sido su sueño aparecer en la portada de juego y se declaró un fan de esta franquicia.

BREAKING: 🚨 Lamar Jackson will be on the cover of Madden 21. pic.twitter.com/6FEXIQcneC — Dylan C (@DylansRawTake) April 21, 2020

“Siempre ha sido un sueño mío desde que era un chico, desde que comencé a jugar el Madden. Es grandioso. Tengo todos los Madden. Para mí, aparecer en el frente, es un sueño hecho realidad”, declaró el egresado de la Universidad de Louisville.

Debido a una serie de coincidencias, los aficionados a Madden, diseñado y publicado por la empresa EA Sports, aseguraban que existía una “maldición”. Esto se debió a una seguidilla que hubo hace algunos años en el que la figura de la portada del videojuego sufría alguna lesión en la misma temporada.

Lamar Jackson será la portada de Madden 21, el mariscal de campo no tiene miedo a la “maldición” del videojuego

Sin embargo, esto no tiene preocupado a Lamar Jackson, quien puntualizó que la campaña pasada Patrick Mahomes, mariscal de los Jefes de Kansas City, fue el elegido para la portada y terminó por ganar el Super Bowl, aunque se perdió tres semanas del calendario regular por una lesión de rodilla.

Your new Madden 21 cover will feature Lamar Jackson! @Lj_era8 😤 pic.twitter.com/ZshKrvT1dy — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) April 21, 2020

“Patrick Mahomes está en una cubierta y ganó el Jugador Más Valioso [del Super Bowl. Quiero esa maldición. Espero que sea una maldición”, declaró el versátil pasador de Baltimore.

Lamar Jackson is only worried about one "curse" when it comes to gracing the cover of Madden NFL 21 … pic.twitter.com/4ULgHq5Yfx — ESPN (@espn) April 21, 2020

Lamar Jackson sorprendió a la NFL en su primera temporada como quaterback titular en los Cuervos. El atlético jugador ofensivo lideró a la Liga en pases de anotación (36), además impuso una serie de récords gracias a sus piernas.

"I gotta win a playoff game. I'm tired of that already." @Lj_era8 pic.twitter.com/2d6YzWqyFK — Baltimore Ravens (@Ravens) April 21, 2020

Jackson se convirtió en el segundo mariscal de campo que corre más de mil yardas en un año y estableció la cifra más alta de la historia (1,206) para un pasador. Además, fue el primer mariscal que lanzó para más de 3 mil yardas y corrió para otras mil en la misma campaña.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.