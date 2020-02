Lamar Jackson es nombrado el MVP de la NFL. El mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, Lamar Jackson, fue nombrado de manera unánime como el Jugador Más Valioso de la temporada 2019 de la NFL. En su primer año como titular de tiempo completo, el egresado de la Universidad de Louisville condujo a su equipo al mejor récord de temporada regular (14-2) de la liga.

Jackson aterrorizó a sus rivales semana a semana. Ya fuera a través de sus pases o por sus piernas, el pasador desmanteló a las mejores unidades defensivas de la NFL. La versatilidad de Lamar le permitió liderar a la liga en pases de anotación (36) y en yardas terrestres para un mariscal de campo.

Las 1,206 yardas que consiguió Lamar Jackson por tierra son la cantidad más alta en la historia para un pasador, récord que anteriormente ostentaba Michael Vick cuando consiguió 1,039 yardas en la temporada de 2006. Además, fueron la sexta cifra más alta de la pasada temporada.

Por aire, Jackson sumó 3,127 yardas y tuvo un rating de 113.3. El pasador encontró en 43 ocasiones la zona de anotación (36 por aire y siete por tierra). El mariscal de campo es el segundo en liderar a la NFL en pases de touchdown y yardas terrestres como quaterback, el primero en conseguir este hito fue Steve Young, quien lo logró en 1994.

El integrante de Baltimore se convirtió en el jugador más joven en ser galardonado con este premio al conseguirlo a los 22 años 358 días y lo hizo al guiar a su equipo como la mejor ofensiva de la NFL (33.2 puntos por juego).

