LaLiga tendría fecha de regreso a las canchas. Javier Tebas, presidente de LaLiga se rehúsa a dar por perdida la temporada del futbol español debido a la pandemia de coronavirus, que ha dejado más 13 mil muertos en España, y ha presentado un cronograma para reanudar las actividades.

🔙🇪🇸⚽ ¡#LaLiga ya tendría fechas de regreso! 🔘 29 de mayo

🔘 6 de junio

🔘 28 de junio 🗣 Así lo anunció Javier Tebas, presidente del fútbol español, quién además aseguró que cancelar la temporada solo aparece en sus pesadillas. pic.twitter.com/gEFpo2i77Y — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 7, 2020

En entrevista telefónica con medios internacionales, el directivo apuntó hacia finales de mayo como la probable fecha en que se reactive el certamen. Sin embargo, detalló que en total son tres los escenarios para que el futbol español, y el resto de los torneos europeos, puedan comenzar a jugarse de nueva cuenta.

🙋🏼‍♂️ Javier Tebas con medios internacionales: 🗣No se plantea que LaLiga no finalice 🗣No espera la vuelta antes de finales de mayo 🗣Seguramente los partidos serán a puerta cerrada 🗣Si termina LaLiga las pérdidas rondarán los 150M€ pic.twitter.com/hurH27YMJ2 — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 7, 2020

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 28 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio”, agregó.

Asimismo, Tebas expresó que en caso de que se presente la última posibilidad, la de reanudar a finales de junio, LaLiga deberá disputarse a lo largo de julio; mientras que las competiciones europeas de clubes se jugarían el próximo mes de agosto. “Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions”.

Tebas: "Con gente o sin gente, pero vamos a terminar las competiciones seguro". El presidente de LaLiga asume los distintos escenarios de reanudación de las competiciones https://t.co/zy2wKUuZ9S — RTVE Deportes (@deportes_rtve) April 7, 2020

El dirigente de LaLiga rechazó por completo la cancelación de la temporada 2019-2020 y acusó que en caso de no reactivar las actividades el daño económico ascendería a mil millones de euros.

Javier Tebas: “LaLiga podría regresar el 29 de mayo, el 6 de junio o el 28 de junio. Si comenzamos el 29, el C1 tendrá lugar en julio. Si comenzamos el 6 de junio, las dos competiciones se jugarán hasta el 31 de julio. Si comenzamos el 28 de junio, C1 se jugará en agosto " — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 7, 2020

“Si no reanudamos, el impacto económico en los clubes españoles, incluyendo el dinero de las competiciones europeas, sería alrededor de mil millones de euros. No, por el momento no se menciona (la cancelación) en absoluto. Es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada”, declaró Javier Tebas.

