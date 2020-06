LaLiga: Athletic vence a Real Betis; Guardado y Lainez fueron titulares. Real Betis no encuentra el camino. Con Diego Lainez y Andrés Guardado como titulares, el conjunto andaluz sucumbió en casa del Athletic Club Bilbao por la mínima. Sergio Canales falló el posible empate en la recta final al errar su pena máxima.

En las últimas dos fechas, Lainez había mostrado buenos destellos por lo que se ganó la confianza de su técnico, Rubí, para iniciar este compromiso. Así, el canterano de América rompió una racha de casi seis meses sin arrancar un cotejo con el Betis.

Pese a la confianza recibida, Lainez no supo aprovechar la titularidad y dejó el césped al 56’. El mexicano careció de verticalidad en la banda y no logró pesar en la ofensiva. Ganó solo dos de ocho manos a mano y no generó ninguna jugada de peligro.

El otro mexicano que inició como titular en San Mamés fue Andrés Guardado. El ‘Principito’ se hizo con el control de la medular, pero no pudo aportar claridad a la ofensiva para rescatar puntos. Dejó el césped al 56’ y completó el 89% de sus pases, solo erró tres.

El tanto de la victoria para los locales lo convirtió Iñigo Martínez al 7’. Tras una jugada a balón parado, el central español la enganchó de taco para marcar el único tanto del partido.

En la recta final del compromiso, Sergio Canales tuvo en sus botines el empate, pero falló su pena máxima. De esta forma, Real Betis se aleja de los puestos europeos y se estanca con 34 puntos en la medianía de la tabla general de LaLiga.

🔛 ¡Segunda parte en juego en San Mamés! Sin cambios en Athletic. 1-0 I #AthleticRealBetis #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/megFztUkcI — Athletic Club (@AthleticClub) June 20, 2020

Con información de Agencias

