Lakers no sometieron a todos sus miembros al test de coronavirus

Debido a que estuvo expuesto a la enfermedad, Frank Vogel fue cuestionado acerca de su estado de salud por su familia. Sin embargo, el coach comentó que en ningún punto se sintió enfermo, aunque sí tomo algunas medidas de precaución.

Frank Vogel, entrenador de los @Lakers, reconoce que no se hizo el test de #COVIDー19 https://t.co/z5OvgloQlO pic.twitter.com/hJ8rrUeZni — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) April 3, 2020

“Le aseguré a mi familia que estaba bien de salud y, obviamente, mientras había estado cerca de esos tipos, había algunas pautas de distanciamiento social establecidas, así que me sentí bien y también me sentí seguro de que no era necesario un examen para mí, pero cada caso es distinto”, añadió.

Frank Vogel dirigente de los Angeles Lakers admitió que no tiene forma de estar seguro de si él o alguno de sus entrenadores alguna vez tuvo el coronavirus también. Fuente ESPN pic.twitter.com/RmHA5pKyMu — Franklyn Martinez (@FranklinMCRD) April 3, 2020

Los Lakers de Los Ángeles sometieron a exámenes para detectar coronavirus a todos sus jugadores tras conocerse que cuatro elementos de los Nets de Brooklyn habían contraído esta enfermedad. Los californianos jugaron ante los Nets el pasado 10 de marzo, un día antes de la suspensión de la temporada de la NBA a causa de la pandemia.

Según ha confirmado @ESPN, ni siquiera Frank Vogel sabe cuáles fueron los jugadores que dieron positivo en la prueba de coronavirus en la plantilla de los @Lakers. Ya se ha confirmado su total recuperación. #LakeShow pic.twitter.com/NMNnK1Bh8e — SOMOSBASKET.COM (@SomosBasketweb) April 3, 2020

Dos jugadores de los Lakers dieron positivos a la muestra y fueron los únicos en enfermar de este padecimiento al interior del equipo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los pacientes.

