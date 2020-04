Lainez le ‘falta el respeto’ al Piojo Herrera. El fichaje de Diego Lainez con Real Betis dejó corazones rotos en el nido de Coapa. Uno de ellos es el del técnico de América, Miguel Herrera, quien en numerosas ocasiones ha declarado que el juvenil cometió un error al irse muy joven a Europa.

Sin embargo, para Lainez la decisión de emigrar a muy corta edad le ha servido para crecer como futbolista. Diego considera que si se hubiera quedado en América tendría casi ‘amarrado’ un boleto en la Selección Mexicana.

Desde su llegada a España, Lainez no ha contado con la confianza total de sus técnicos. En su primer año lidió con Quique Setién, ahora lo hace con Rubí, quien no le brinda muchos minutos a Diego.

“Este año estoy aprendiendo lo que no hubiera podido aprender en otro lado, con eso me quedo. La directiva ya decidirá lo mejor junto conmigo. Yo quiero seguir desarrollándome y demostrar mi futbol, quiero jugar pero ahora mismo solo pienso en el Betis”, abundó el mexicano.

El mexicano afirmó que la oferta del Betis al América era irrechazable. Además, Lainez aseguró que ningún equipo del futbol mexicano le diría que no a una operación así.

“Creo que cualquier jugador al que le llegue un equipo y pague lo que pagó Betis por mí, no le dice que no; ninguno del futbol mexicano dice que no. Aparte, si ven esas cualidades es por algo. Rubi ha visto mi crecimiento, que ha sido constante y cuando me ha dado la oportunidad creo que he respondido de muy buena forma”, sentenció Lainez.