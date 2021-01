Lainez confima en sus redes ser positivo COVID-19.

El mediocampista mexicano del Betis comunicó que tiene síntomas leves de coronavirus.

Diego Lainez, mediocampista mexicano del Real Betis, confirmó en sus redes sociales que dio positivo de COVID-19 y presenta síntomas leves, luego de que por la mañana de este jueves algunos medios en Sevilla adelantaran de forma extraoficial la noticia .

“Quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo”.

Diego Lainez, de esta forma, será baja de cara al encuentro el próximo lunes frente al Osasuna por la Jornada 21 de LaLiga cuando se encontraba en su mejor etapa con el conjunto bético.

Lainez sumaba siete partidos consecutivos como titular, solo uno completado, de los cuales tres fueron en Copa del Rey, racha que no tenía desde que llegó al futbol español en 2019.

Con Manuel Pellegrini, Diego Lainez mejoró el tiempo de minutos de juego, aunque en las primeras 13 fechas de LaLiga esta temporada no tuvo regularidad, fue hasta el 23 de diciembre que el mexicano comenzó a participar en todos los juegos.

Real Betis suma seis juegos ganados en los últimos nueve partidos en los que jugó Diego Lainez. Además de una derrota y un par de empates.

Por otro lado, el otro mexicano brillante, Hirving Chucky Lozano volvió a brillar con el Napoli. Ahora en la Coppa Italia para instalarse en Semifinales después de vencer por 4-2 al Spezia.

