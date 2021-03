LAFV realizó su primera junta de delegados.

Javier Tello/El Dictamen

El pasado miércoles 3 de marzo se llevó a cabo la primer junta de delegados de la Liga Amateur de Futbol Veracruz (LAFV).

Con la asistencia del 95 por ciento de los delegados y propietarios de los equipos participantes para valorar los pormenores rumbo al inicio del torneo.

Lo anterior fue dado a conocer por David López Castro integrante de la directiva de la Liga Amateur quien destacó que el evento se realizó con mucho éxito.

Relató que la junta fue encabezada por José Alfredo Méndez Cazarín presidente de la liga acompañado de toda la directiva de la misma.

Señaló que en consenso se acordó que el inicio del torneo 2021 será el 21 de marzo, permitiendo 2 semanas más de partidos de preparación para los equipos.

Otros puntos importantes fueron el sistema de competencia que será jugando 2 torneos cortos a una sola vuelta, apertura y clausura.

Por lo tanto cada torneo apertura y clausura tendrá su torneo de copa donde se jugará en formato de grupos dependiendo del número de equipos.

Enfrentándose a un solo partido entre rivales de grupo y los líderes de cada grupo pasando a una semifinal de copa y una final de copa.

También se habló de la premiación dónde se premiará al primer, segundo y tercer lugar con trofeos del torneo de la Liga Amateur.

Habiendo 2 liguillas, una con los primeros 8! sembrados en la tabla general y una liguilla al Mérito Deportivo con los demás equipos en el torneo de liga.

Se destacó que además de los trofeos también habrá medallas, playeras de Campeón e importantes obsequios de los patrocinadores.

Se dio a conocer el rol de juegos amistosos para el domingo 7 de marzo.

Cancha El Cedral, 10:00 horas Ortiz Rubio vs Deportivo Valle, 12:00 Deportivo Unión vs Buenavista.

Mientras que en el Campo JR, 8:00 horas Ñorri Sección 141 vs Remes RC, 10:00 horas Mixtequilla vs Volcanes.

Además en La Quinta, 9:00 horas Río Medio vs Real Same 3, 11:00 horas CPV vs Cedral.

Finalmente Campo Xicoténcatl, 8:00 horas, Diablos de Mamakas vs CDI, 10:00 horas Galácticos vs Aries FC.

Campo 2 Lomas, 10:00 horas Amigos Taxi 2 Lomas vs Dos Lomas JR.

