La Volpe niega orden de aprehensión y explota contra periodistas. Luego de los rumores que ponían a Ricardo Antonio La Volpe tras las rejas, el propio ‘Bigotón’ negó rotundamente que exista una orden de aprehensión en su contra, esto tras la acusación de la podóloga Belén Coronado por hostigamiento sexual realizada en 2014.

A través de su cuenta de Twitter, La Volpe dio la versión de los hechos y aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. El ex timonel del Tri tachó de ‘amarillista y falsa’ la noticia; además de acusar a algunos periodistas de causar daños.

En 2014, La Volpe fue acusado por Belén Coronado de hostigamiento sexual, lo cual le valió ser cesado del timón del Guadalajara por “conducta inapropiada”. En 2016, se resolvió que La Volpe era inocente de las acusaciones realizadas por la podóloga de Chivas.

En plática con Javier Alarcón, el comentarista de TV Azteca Deportes, David Medrano, confesó que en 2006, Ricardo Antonio La Volpe lo invitó a formar parte del equipo de la Selección Mexicana.

“Me han ofrecido trabajar en equipos, pero he dicho que no. Lo que más me movió el piso fue en 2006 con Selección, Ricardo La Volpe quería sí o sí que me uniera a su equipo para el Mundial de 2006, pero le decía ‘yo quiero ser periodista toda la vida, es lo que me gusta’. El tiempo me demostró que tomé la decisión correcta”, afirmó Medrano en la plática con Javier Alarcón.