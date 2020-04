La Volpe: Los datos que no recordabas del ‘Bigotón’.- Rafael Viloria / El Dictamen

Luego de 35 años de carrera, Ricardo la Volpe anunció su retiro como director técnico. El ‘Bigotón’ gozó de una carrera llena de altibajos donde peleas con jugadores y problemas extra cancha fueron el aderezo de la trayectoria del pampero.

El entrenador argentino deja un gran legado en el futbol mexicano donde prácticamente forjó toda su carrera, más de cinco equipos pasaron por su mandato y en algunos clubes tuvo la oportunidad de vivir una segunda etapa.

Ricardo la Volpe tenía la característica de que sus equipos regularmente bien con una idea de juego en la cabeza de los jugadores generaban grandes encuentros donde el resultado era positivo, pero sus equipos algunas veces caían en los momentos de mas alta tensión por lo que su obtención de títulos fue algo escasa.

Campeón con Atlante

Tras 46 años de sequía en la primera división, Atlante logró levantar su último título en la temporada 1992/93 donde el técnico argentino los llevó hasta la final donde derrotaron sin problema alguno a Monterrey con un contundente 4-0 global.

Pelea con el ‘Cuau’

Tras convertirse en el director técnico de la Selección Mexicana, Ricardo empezó un proceso de reconstrucción del equipo para llevar a los mejores jugadores al Mundial de Alemania 2006 que tenía grandes expectativas.

Sin embargo, la decisión de no llevar a Cuauhtémoc Blanco a la justa mundialista dejó sorprendido a todos los mexicanos y con una gran molestia, justificando su decisión tras argumentar que el jugador no tenía labor de sacrificio y no tenía cabida en su sistema táctico que implementaría en el Mundial.

Problema con la podóloga

El `Bigotón´ enfrentó problemas legales en su segunda etapa con las Chivas del Guadalajara donde fue demandado por abuso sexual hacia Belén Coronado, podóloga del club. La doctora aseguró argumento que después de un entrenamiento, el entrenador entró a su consultorio en toalla a hacerle propuesta, donde afirmó que fue agredida físicamente.

La situación legal creció y la relación con Jorge Vergara se fracturó donde el argentino puso una contrademanda en la que alegaba que no había sido despedido del club en los términos adecuados, además que abrió una cuenta en Twitter para defenderse de todas las acusaciones en su contra.

Finalmente, el 05 de diciembre del 2016, Ricardo la Volpe fue absuelto de todas las acusaciones en su contra así lo declaró el juez que llevó su caso.

No traga al ‘Macho’

La Volpe siempre fue identificado por ser un hombre que expresaba con lo que pensaba de frente y sin problemas a las represalias, en múltiples ocasiones cargaba contra Hugo Sánchez, ex futbolistas con el que siempre se encontraba en disputa, recordando una gran frase que soltó en su contra.

“Es una campaña, una estupidez. Hablé de perfiles y el señor Huguito dijo que el perfil era familiar. Es el que menos puede hablar porque llevó a su hijo y a su sobrino a su equipo cuando dirigió Pumas”.

Estas declaraciones fueron a solo 13 días de hacer su debut en el Mundial con el Tri, después de que cargaran en su contra diciendo que iba a fracasar y que no llegaría más lejos que de los octavos de final, situación en la que la Selección mexicana se ha estancado en muchas ocasiones.

Pleito con el ‘Kikín’

Por último, en la misma conferencia donde criticó a Hugo Sánchez, donde también tuvo tiempo para dedicarles unas cuantas frases a algunos técnicos de la Liga MX, lo que más sorprendió fue cuando el `bigotón´ tachó a unos de sus jugadores de `estúpido´.

El estratega nacional se quejó de la molestia que presentó Francisco Fonseca tras ser suplente en un partido amistoso ante Francia, declarando que las cosas se deben de decir de frente porque cuando `kikin` jugaba en Pumas fue suplente tras la llegada de jugadores extranjeros al equipo y en ninguno momento vio alguna declaración del delantero mexicano.

La Volpe: Los datos que no recordabas del ‘Bigotón’

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.