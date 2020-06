La Volpe asegura que Osorio desperdició la mejor generación del Tri. Ricardo Antonio La Volpe criticó severamente a Juan Carlos Osorio, a quien culpó de desperdiciar la mejor generación de la Selección Mexicana.

En charla con Javier Alarcón, La Volpe detalló la gran calidad en el plantel que tenía Osorio, mismo que desperdició con sus famosas ‘rotaciones’.

Para La Volpe, la técnica de rotar jugadores que utilizaba Osorio no servía para absolutamente nada.

“Yo digo: este señor me vuelve loco; el mundo me dice que no tiene tiempo. Entonces, qué le pasó a México: deja de rotaciones, ya sabes quiénes son tus titulares, la palabra titular no le puede molestar a nadie, el mundo es de titulares y suplentes, el suplente que busque ser titular, demostrando al técnico y siendo mejor que está poniendo”, agregó La Volpe.

El campeón del mundo con Argentina comparó su Tri con el de Osorio y le dejó un duro mensaje al colombiano.

“Claro… cómo le fue bien en la eliminatoria, a mí también me fue bien (para Alemania 2006). Los detractores me decían que la de él fue mejor y no fue, porque a mí la FIFA me hizo cabeza de serie; no pudo ser mejor de él. Los detractores me decían que como yo dije que habíamos pasando caminando, que él había pasado gateando y yo me río”, sentenció La Volpe.