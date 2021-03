La Volpe asegura que Lainez debió jugar para el Ajax.

El técnico argentino comparó al mexicano con Messi “más libre, chiquitito, hábil y buen pasador”.

El director técnico argentino, Ricardo Antonio La Volpe, considera que Diego Lainez debió llegar a Europa con un equipo más formador como el Ajax y además comparó al mexicano del Real Betis con Messi por sus características futbolísticas.

En una plática concedida al canal de Youtube ‘Ídolos’, el estratega que tuvo a su disposición a Diego Lainez en el Club América. Comentó sobre sus habilidades y lo que es capaz de hacer en la cancha.

“Para mi se equivoca que va a un equipo que lo pone como un cuarto volante por afuera“. Dijo el estratega, “en el tiempo que yo lo trabajé, él nunca jugó ahí”.

“No se si tiene el oficio y si no va a tener que aprender”, sentenció La Volpe.

De acuerdo a su conocimiento del ahora jugador del Betis, el argentino tiene claras las capacidades y el puesto que debería desempeñar en el cuadro ibérico.

“Pero el puesto, en donde juega Diego (Lainez), es un segundo punta”, declaró el argentino.

“Es un jugador como Messi, más libre, chiquitito, hábil, buen pasador, buena definición”, sentenció.

Y referente a su llegada a Europa, está convencido de que su destino debió ser en otro equipo, y aún más, en otro país.

“Yo no pude hablar con él y no me metí porque estaba en América y yo había salido del América, pero yo creo que él tenía que haber ido al Ajax, a Holanda”

“Allá estaban los dos equipos, quizá pagaban menos, pero él tenía que haber ido a donde es, un equipo más formador, que juega más vistoso”. Agregó, “que a un equipo que busca estar dentro de los equipos que pueden entrar en la UEFA y ese es el Betis”.

Aunque aceptó que últimamente no lo ha visto, si dijo que le comentaron que el jugador mexicano había mejorado.

De acuerdo a la manera en la que el argentino conoció al jugador es como cree que debe jugar. “El es más un 10 o más un segunda punta ofensivo, más libre acompañando al 9 y tiene características me parece”, comentó.

“Pero ojo, que está joven y puede aprender el oficio de un cuarto volante por afuera”, sentenció Ricardo La Volpe.

“En América nunca lo utilicé ahí, lo usé como el segundo 10, agresivo, ofensivo”, comentó recordando los movimientos de Diego Lainez, “si me tapaba y hacia contenciones pero no como cuarto volante que tiene que tener la función defensiva y los recorridos de abanico desde el lado contrario”, finalizó.

