La Volpe asegura que debió renunciar al América.

El estratega aseguró que los técnicos actuales no lo invitan a trabajar porque le tiene miedo.

En 2016 Ricardo La Volpe rescató al América y lo metió a la final de la Liga MX contra Tigres que perdieron en penales. El DT reveló que tras el éxito no quisieron darle refuerzos y cometió el error de no renunciar porque se creyó mago.

“Las últimas experiencias en las últimas dos veces me tenía que haber ido y no me fui, por haberme creído que soy mago. En la primera, como soy La Volpe, no dijeron que solo perdí un juego con América contra Real Madrid. Perdí la final con Tigres por penales. Termina el campeonato y dije que necesitaba dos volantes para generar dos Sambueza más, porque yo hablé con él en Japón que iba a jugar de cinco”.

“Ni me trajeron al ocho ni al 10. ¿Qué tuve que haber hecho? Decir gracias e irme. Después me dio más bronca, no por Herrera, porque soy amigo de él, lo conozco, fue jugador mío, pero qué casualidad que llega él y le trajeron nueve jugadores”.

Perú quiere ir al Mundial; apela ante el TAS

Avanzan César Ramírez y Aramburu, en el VRO

“Hay veces que piensas, ¿qué va a decir la prensa? que estoy loco, que llego a una final y me voy; tenía que declarar en contra de una institución muy grande y te quedas. Pasan las cosas como tiene que pasar”.

“Qué raro que no me protegen los técnicos que conozco, que fueron jugadores, algunos tuve charlas con ellos, y no puedo pensar que te tengan miedo”.

“Porque soy difícil, porque esto” mentira. De debutar jugadores y formar jugadores no creo que haya alguien que me gane en eso, estoy segurísimo”.

La Volpe asegura que debió renunciar al América.

“No debutar por debutar: ‘Lo pongo porque voy ganando 4-0’, no, debutar es consolidar. Yo creo que sI esos técnicos hoy, que fueron jugadores y vienen a charlar conmigo, no sé por qué no te llevan.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ