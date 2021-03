La vez que Oswaldo Sánchez fue arrestado en plena concentración. Oswaldo Sánchez compartió en su cuenta de Twitter una de sus grandes anécdotas como arquero de la Selección Mexicana, sin embargo, su increíble historia no se escribió dentro de las canchas. El exportero de las Chivas recordó la ocasión que fue arrestado durante una concentración del Tri por realizar un convivio con sus compañeros en un hotel en Chicago, Illinois.

“Algunas horas después del juego cené con mi familia y al regresar al hotel, nos quedamos un grupo de compañeros escuchando música y disfrutando la concentración, en eso nos mandan una advertencia desde recepción, pidiéndonos que bajáramos el volumen de la música y lo hicimos, pero seguimos platicando… No pasaron ni 10 minutos cuando llegó la seguridad del hotel a comentarnos que nos iban a llevar detenidos”, escribió el ahora comentarista de Televisa.

La dura advertencia no pasó desapercibida para San Oswaldo, quien posteriormente fue sorprendido por elementos de seguridad. El histórico portero quiso mediar la situación, empero, fue arrestado por la policía y tuvo que pasar algunas horas detenido en una celda.

“Esto no me pareció justo, pero cuando me di cuenta, ya estaba esposado y sometido en una cama por una persona de seguridad. Increíblemente me llevaron a la estación y pasé unas horas en el bote con un frío brutal”, añadió.

Finalmente, Oswaldo Sánchez llamó “ojetes” a los administradores del hotel en el que se hospedó la Selección Mexicana en Chicago, después de que averiguaró, a través de sus abogados, que esta no era la primera vez que cometían “abusos de autoridad” en contra de algunos huéspedes.

