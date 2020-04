La UFC usará una isla privada para realizar sus funciones. Con el deporte mundial suspendido por el brote de COVID-19, la UFC tuvo que recurrir a medidas drásticas. El presidente de la empresa de Artes Marciales Mixtas, Dana White, confesó sus planes para celebrar las peleas: una isla privada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que todos los deportes podrían volver a la normalidad hasta agosto o septiembre. Sin embargo, Dana White no quiere esperar y por eso optó por esta peculiar idea.

“Tengo este lugar durante dos meses, y estamos estableciendo un centro de operaciones aquí. Vamos a estar dando peleas todas las semanas. También estoy a uno o dos días de asegurar esta isla privada. Tengo este lugar que he asegurado. Ahora estamos instalando la infraestructura, así que también comenzaré a hacer las peleas internacionales con los combatientes internacionales”, agregó White.

Los últimos reportes apuntan a que se trata de un lugar en la costa Oeste. Además, afirman que el evento se llevará a cabo a puerta cerrado por el coronavirus.

Dana White reveló que además de la magna función de UFC 249 tiene planeado celebrar más eventos.

El evento principal de la UFC 249 sería la pelea entre el ruso Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson. Sin embargo, el soviético no tiene permiso de abandonar su país por lo que se habría retirado del combate. Su lugar será tomado por Justin Gaethje.

En primera instancia, la pelea entre Khabib y Ferguson iba a celebrar en Nueva York. Pero las nuevas medidas impidieron que se pudiera llevar a cabo la función.

THE WHOLE CARD 🤯

See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs

— UFC (@ufc) April 7, 2020