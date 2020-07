La tensa relación de Alvarito Morales con José Ramón: “Nos saludamos a huevo”. Álvaro Morales volvió a causar polémica. En una entrevista con el canal de YouTube, ‘Pelota Querida’, el periodista de ESPN aseguró tener una relación complicada con sus compañeros de trabajo José Ramón Fernández y David Faitelson.

Fiel a su estilo, ‘Alvarito’ afirmó que ni Faitelson ni ‘Joserra’ son sus personas preferidas en su lugar de trabajo. Además, aseguró que si saluda a los veteranos del periodista es por obligación.

“Con José Ramón, nos saludamos más de a huevo, no nos caemos bien, paradójicamente yo me llevo bien con su señora (esposa), porque cuando alguna una vez tuve una empresa de congresos lo llevé y no quería ir (Joserra)”, expresó Morales.