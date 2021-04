La Superliga es cuestión de Florentino Pérez, asegura Zidane

Tras las polémicas por la Superliga de Europa, Zinedine Zidane aseguró que eso es “cuestión” de Florentino Pérez.

Debido a que, el estratega del Real Madrid fue cuestionado sobre dicho torneo, Zizou decidió no manifestar su opinión al respecto y aseguró que es “cuestión del presidente” del club merengue.

El técnico francés habló en la previa del partido del miércoles contra el Cádiz e insistió en que su única preocupación es lograr los tres puntos en el Estadio Ramón de Carranza para intentar seguir peleando por el título de La Liga.

“Eso es una cuestión del presidente. Yo estoy aquí para hablar del partido, no para hablar de otras cosas. El resto no es mi trabajo, ya me conocéis”, indicó el técnico francés.

“No te voy a dar mi opinión. Igual decís que no me mojo y es verdad, porque lo que a mí me gusta es entrenar”, aseguró.

Te puede interesar:

Cabe indicar que, el Real Madrid ha liderado las polémicas en el fútbol europeo tras ser la cabeza al frente de la nueva competencia de la Superliga, debido a que, el primer presidente de dicha competencia es el propia Florentino Pérez.

Ante la guerra de comunicados desatada entre los máximos organismos del futbol europeo, el propio presidente blanco descartó en el programa “El Chiringuito” que la UEFA pueda expulsar de la Champions League a los equipos que formen parte de la Superliga.

Zidane también fue preguntado por esta posibilidad, pero dejó claro que ni él ni sus jugadores están demasiado preocupados por este tema.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen