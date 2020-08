La razón por la que Míchel se marchó de Pumas. A escasos días del inicio del Apertura 2020, Míchel sorprendió a todos al renunciar al banquillo de los Pumas. El técnico español justificó su salida debido a temas personales, sin embargo, tres semanas después de su partida, habla a ‘calzón quitado’.

En entrevista con Marca Claro, Míchel se sinceró y confesó cuales fueron las razones para dejar el banquillo universitario a tres días del arranque del torneo.

“Han sido una suma de circunstancias. La primera y principal es personal que, junto a la situación que estamos viviendo en este momento, hacía que el motivo por el que fui a Pumas no se pudiera desarrollar de la manera que inicialmente acordamos con el club. La situación económica global, del fútbol y del club en particular nos obligaba a reducir el presupuesto. Es una situación parecida a lo que viví en Málaga. No creo que tenga sentido que el salario del cuerpo técnico se convierta en un porcentaje tan importante del presupuesto global, por eso diferí sin dudarlo todo mi salario durante el tiempo que estuviera esta situación. Yo no fui allá por dinero, fui a otra cosa”, explicó Míchel.

Pumas raquíticos

Tras su salida, se especuló que Míchel habría dejado el banquillo debido a la falta de recursos para reforzar al plantel. El propio timonel despejó los rumores y aclaró la situación.

“Siempre han respetado mi trabajo y me hicieron partícipe de las decisiones técnicas. Mi relación hasta el último minuto ha sido magnífica. Entiendo que se debilitó el plantel porque la economía no podía sostener el reforzarse con jugadores que estuvieran a la altura de la historia y la exigencia de Pumas, intentando salir al mercado con nuestro presupuesto. El presidente Leopoldo Silva es una persona muy capaz y heredó una situación económica delicada. Está trabajando muy duro para estabilizar el club, pero esa transición no entiende de resultados que no estén acorde con la institución y quien primero sale perjudicado suele ser el técnico”, detalló el ex timonel de Pumas.

“Nadie me obligó a nada”

Durante su etapa al frente de Pumas, Míchel vivió cambios internos a nivel directiva. El entrenador español aseguró que en ningún momento la directiva le impuso algún jugador y destacó una gran relación con los dos presidentes con los cuales le tocó convivir.

“Jamás, ni la más mínima insinuación. La directiva y yo teníamos los mismos pensamientos en cuanto a los jugadores que debieran formar parte de Pumas”, dijo y agregó.

“He tenido dos presidentes y con ambos me entendí muy bien. No tuve ni un sólo problema con ninguno de los dos y eso que eran los perfiles antagónicos”, abundó Míchel.

¿Nuevo equipo?

Consultado sobre alguna nueva oferta en su escritorio, Míchel no le cerró las puertas a ningún club, pero dejó en claro que no se moverá de España.

“Por mi situación personal no me moveré de España a corto plazo, durante los próximos meses. No me planteo ni me dejo de plantear mi vinculación con algún club en un puesto distinto al de entrenador. Lo que hago es acumular experiencias porque en todos los equipos suelo ser feliz y en todos los puestos que tengan que ver con el fútbol, también los disfruto”, sentenció Míchel.

La razón por la que Míchel se marchó de Pumas.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.