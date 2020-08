La razón por la que los Chivahermanos se ilusionan con Vucetich. Con América volando en lo más alto de la tabla general del Apertura 2020, los millones de Chivahermanos se aferran a la prometedora llegada de Víctor Manuel Vucetich para terminar con el mal trago. Vucetich Chivas

Luego de una época gloriosa de la mano de Matías Almeyda, Chivas ha ido dando tumbos a lo largo de los últimos torneos. La directiva no aprendió de su error con José Saturnino Cardozo y firmó posteriormente a Tomás Boy. Luego de otra fatídica experiencia, apostaron por Luis Fernando Tena, quien nunca pudo hacer funcionar al equipo rojiblanco.

Ahora, tras tres jornadas del Apertura 2020 donde no conocen el grito de gol y menos el dulce sabor de la victoria, la directiva ha decidido cumplirle el ‘capricho’ a los millones de Chivahermanos que pedían un técnico ‘ganador’.

De acuerdo a múltiples reportes de la prensa nacional, Vucetich sería presentado este jueves. El ‘Rey Midas’ llegaría a dirigir un plantel que invirtió más de 50 millones de pesos en refuerzos en el mercado transferencias antepasado.

La razón por la cual Vucetich enamora a los hinchas rojiblancos es sencilla: su capacidad para levantar títulos. De las 16 finales disputadas, solo ha perdido dos: 2012 ante el Santos Laguna de Benjamín Galindo y 2015 ante Santos Laguna de Pedro Caixinha.

Su gran capacidad para conducir equipos a finales y ganarlas le permitiría a Chivas recuperar el mote del ‘equipo más ganador’ de México, mismo que perdió a manos de América. Mientras el Rebaño Sagrado se acabó las sonrisas en la época de Matías Almeyda, su acérrimo rival: las Águilas, han seguido volando llegando a nuevas finales.

Vucetich nació el 25 de junio de 1995 en Tampico, Tamaulipas. Inició su carrera en las fuerzas básicas de Pumas. En un principio se desempeñaba como delantero, pero después pasó a ser defensor. En 1978, pasó por las filas de América y Atlante para después hacer su debut profesional en septiembre de aquel año.

Tres años más tarde, firmó con el Oaxtepec de Segunda División, equipo con el que ascendió al máximo circuito. Con tan sólo 28 años de edad, Vucetich decidió ponerle fin a su carrera para dedicarse a la dirección de equipos.

En 1988, dirigió a Toros Neza, equipo con el que ascendió en la temporada de 88-89. Luego de la venta del equipo, el joven técnico dejó las tierras mexiquenses para dirigir a León, equipo que en ese entonces se encontraba en segunda división, pero también logró campeonar con ellos en la 89-90.

Desde 1990, las victorias y campeonatos para Vucetich se volvieron parte de la rutina. La primera liga mexicana llegó en la temporada 1991-92 cuando dirigía al León, luego con los desaparecidos Tecos UAG en la 1993-94, Pachuca en el 2003, y con Monterrey en los años de 2009 y 2010.

Además, ganó la Copa México con Tigres en la 1995-96 y con Cruz Azul en la 1996-97. En el norte, logró reconocimiento internacional, ya que logró el tricampeonato con Monterrey en la Liga de Campeones de la Concachampions (2010-11, 2011-12, 2012-13).

Sus grandes actuaciones con el Monterrey lo llevaron a dirigir dos partidos de la Selección Nacional en el Hexagonal Final rumbo a Brasil 2014. Tiempo después, sería cesado de su cargo y Miguel Herrera sería el encargado de disputar una ronda de repechaje contra Nueva Zelanda para calificar al torneo mundialista. Vucetich Chivas

