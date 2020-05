La peculiar declaración de Wenger sobre Maradona. A lo largo de su polémica y exitosa carrera, Diego Armando Maradona maravilló a miles de aficionados con su talento y magia. Uno de ellos es Arsène Wenger, ex técnico del Arsenal quien definió de manera peculiar al mito del futbol argentino.

Wenger, quien se sentó en el banquillo ‘gunner’ desde 1996 hasta 2018, definió a Maradona como un ‘artista’.

Wenger destacó el talento de los futbolistas argentino y comparó la cultura del futbol en Argentina con Europa.

En 2014, los caminos de Wenger y Maradona se cruzaron en un partido benéfico. En aquello ocasión, el francés fungió como timonel de ‘Pelusa’.

“Tuve el placer de entrenarlo (a Maradona) cuando ya tenía más de 50 años. Él no estaba bien pero cuando tenía el balón en los pies era mágico y todos en el campo de juego, él jugaba con Baggio y Del Piero, le daban más el balón”, recordó Wenger.

Arsène, quien también fuera jugador, apreció en vivo y a todo color al ‘mejor Maradona’. El francés rememoró cuando vio jugar en Italia a ‘Pelusa’ en un duelo contra la Sampdoria.

“Cuando yo estaba en el AS Mónaco, él (Maradona) estaba en el Napoli, en el mejor momento de su carrera. Para darte un ejemplo de lo especial que era, un día fui a ver Sampdoria-Napoli. En la Gazzetta dello Sport decían ‘Maradona no va a jugar hoy porque no viajó con el equipo’. Fui a ver el partido el domingo a la mañana y veo a Maradona en el campo de juego. Había viajado en avión privado esa misma mañana, empataron 1-1 y él hizo el gol del Napoli. Nadie imagina eso en un partido importante”, recordó ‘Le Professeur’.