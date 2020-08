La parada en boxes que le costó la victoria a Verstappen en Silverstone. Max Verstappen finalizó segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero se bajó de su monoplaza con una sensación amarga. En la recta final, Valtteri Bottas sufrió un pinchazo y el holandés ingresó a boxes para buscar la vuelta rápida. Dicha entrada a pits le impidió dar caza a Lewis

Tras un par de accidentes en el inicio de la carrera, parecía que Mercedes haría el 1-2 sin sobresaltos. Sin embargo, los neumáticos no aguantaron y le jugaron una mala pasada a las ‘flechas plateadas’. En la penúltima vuelta, Bottas sufrió un pinchazo que le costó el segundo lugar. Acto siguiente, Hamilton corrió con la misma suerte que su compañero en la última vuelta. Gracias a la amplia ventaja del británico con respecto al holandés, pudo llevarse su tercera victoria consecutiva.

🗣 "I’m happy to finish second as it looked like third was all that was possible and again we have scored good points." @Max33Verstappen reacts to his #BritishGP 🏆🇬🇧 pic.twitter.com/bnATMxSYcO

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 2, 2020