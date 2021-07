La llamada de Messi a su familia como campeón.

Lionel Messi se ha convertido en la imagen viral del fin de semana, tras realizar una llamada con su familia tras conseguir el título de la Copa América con Argentina, lo que pone fin a una mala racha para los albicelestes.

Ángel di María fue quien logró hacer la anotación que significó el título aprovechando el error de Brasil al minuto 22 y tras el silbatazo final no había más que celebrar.

Todas las felicitaciones se dirigieron para el 10 de Argentina, pero en medio del festejo de su equipo, el jugador decidió compartir el emotivo momento con una video llamada a su esposa Antonela Roccuzzo, su mayor apoyo.

Este momento fue grabado por las cámaras presentes en el estadio Maracaná y publicado en las redes sociales, cosa que el FC Barcelona no tardó en compartir. “Felicidad” es lo que escribieron en el video retuiteado de la Copa América, donde el futbolista enseña la medalla a su esposa. la imagen no tardó en hacerse viral.

Antonela no perdió tiempo y también publicó una felicitación para su marido en Instagram.

“SOMOS CAMPEONES!!!!!! VAMOOOOS ARGENTINA!!! Vamos mi amor!!!! Vamos!!! Lo que soñabas estoooo por diosss al fin se te dio! Como te lo merecés. no veo la hora de poder verte y celebrar juntoooos!!!!!!!”, escribió.

Héctor Herrera molesto con el arbitraje de la Copa Oro

Funes Mori culpa al arbitraje por el grito prohibido

Ángel di Maria, héroe del título de Argentina sobre Brasil , y Emiliano Martínez, portero de la Albiceleste, no se creen haber conquistado el campeonato número 15 de Copa América.

“Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decía que no volvamos pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha”.

Por su parte, el portero Emiliano Martínez reveló que emigró de su país en busca de una oportunidad y le costó trabajo consumar un ‘Maracanazo’ más que mancha la historia de Brasil .

“No hay palabras para explicar este momento. Era un sueño que tenía de chico. Me fui al Arsenal con 17 años en busca de una vida mejor para mi familia. Y después de mucho esfuerzo, llegó este momento, este Maracanazo”, sentenció el guardameta.

Ángel di María fue el autor del gol de la victoria ante el Scratch du Oro y piensa que Messi merecía ganar como modo de revancha por las finales perdidas previamente.

La llamada de Messi a su familia como campeón.

“Va a ser inolvidable. Messi me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue”, expresó el autor del gol.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen