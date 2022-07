La Legend Cup será una carrera espectacular.

Mario Domínguez y Michel Jourdain Jr.

Como se sabe la categoría GTM de Súper Copa será la preliminar del Gran Premio de México 2022, en donde participarán pilotos mexicanos como Mario Domínguez y Michel Jourdain Jr. que compitieron en Champ Car, además de Paul Tracy y Oriol Servía entre otros, carrera que recibe el nombre de Legend Cup.

En conferencia realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, dos de los pilotos antes mencionados, hicieron conocer sus impresiones.

“Fue una época inolvidable en la que aparte de Mario y yo estuvo también Adrián Fernández y no puedo olvidar que estuve peleando el campeonato con personajes de la talla de Paul Tracy. Además creo que fuimos parte de las nuevas generaciones de pilotos que ahora destacan en México y en el extranjero”, comentó Michel.

Mario recordó que es importante hacer saber que ellos llegaron a esas lides gracias a patrocinadores como Herdez y que es vital que las marcas continúen poniendo sus ojos es este deporte que ha destacado con mexicanos en el ámbito internacional. Pero que no hay que descuidar lo nacional.

“Los aficionados aún nos recuerdan, aprecio mucho a Mario y tengo una gran amistad con él, además los dos seguimos activos compitiendo en la GTM de Súper Copa. En relación a mi rival más duro que tuve en mi paso por Champ Car sin lugar a dudas fue Paul Tracy”, expresó Jourdain Jr.

Mario Domínguez hizo un llamado importante a los Medios de Comunicación pidiéndole un mayor apoyo para el automovilismo mexicano: “Si bien es relevante lo que hacen los que están compitiendo más allá de nuestras fronteras, si no hay apoyo de los medios de lo que se hace en México, no habrá apoyo de patrocinadores y en un futuro no habrá automovilismo en México y por lo consiguiente una generación que pueda representarnos en el extranjero”.

Estuvo presente también Rodrigo Sánchez Director de Marketing del Gran Premio de México quien dijo que la Legeng Cup hará historia y que es importante que las armadoras se fijen en el automovilismo nacional.

Los tres coincidieron en opinar que sea Súper Copa, NASCAR México, Notiauto o F4, es importante fortalecerlos para que se continúe con lo que está haciendo Sergio Pérez, Patricio O´Ward o Daniel Suárez, entre otros y el semillero no se acabe.

