La inteligencia emocional nunca ha sido más importante para los líderes.

Por Roberto Matosas.

EQ no es algo natural para todos, incluso para los mejores líderes. Aquí hay cinco componentes clave para trabajar en el desarrollo del músculo.

Si los últimos dos años tumultuosos nos han enseñado algo, es que debemos ser capaces de adaptarnos hábilmente a los cambios tanto en nuestra vida personal como en la laboral. Y para los líderes empresariales que trabajan con personal que trabaja de forma remota o con un horario híbrido, la inteligencia emocional, que utiliza la empatía y la gratitud, puede contribuir en gran medida a desarrollar la satisfacción de los empleados que resulta en el éxito de una organización, incluso en tiempos de incertidumbre.

El término inteligencia emocional fue concebido por el psicólogo de Rutgers Daniel Goleman, quien escribió en un artículo de Harvard Business Review de 1998 :

“Los líderes más efectivos son todos iguales en un aspecto crucial: todos tienen un alto grado de lo que se conoce como inteligencia emocional. No es que el coeficiente intelectual y las habilidades técnicas sean irrelevantes. Sí importan, pero… son los requisitos de nivel de entrada para puestos ejecutivos. Mi investigación, junto con otros estudios recientes, muestra claramente que la inteligencia emocional es la condición sine qua non del liderazgo. Sin ella, una persona puede tener el mejor entrenamiento del mundo, una mente incisiva y analítica y un suministro interminable de ideas inteligentes, pero aun así no será un gran líder”.

Entonces, ¿qué define exactamente la inteligencia emocional?

Los siguientes son los cinco componentes clave de la inteligencia emocional identificados por Goleman. Estas cualidades, que permiten a los líderes reconocer, conectarse y aprender de ellos mismos y de otras personas, son:

1. Autoconciencia: los líderes autoconscientes comprenden no solo sus emociones, sino también sus fortalezas y debilidades. Reconocen sus egos y trabajan para garantizar que sus rasgos personales beneficien a la fuerza laboral. Un líder consciente de sí mismo se toma el tiempo para procesar la información sin reaccionar de inmediato o reaccionar de forma exagerada en situaciones difíciles.

2. Autorregulación: no importa lo difícil que sea, un líder fuerte logra mantener el control de sus emociones sin arremeter y mantener la calma frente al caos.

3. Motivación—Una pasión por el trabajo que va más allá del dinero y el estatus. Los líderes entienden lo que quieren hacer y por qué quieren hacerlo. Esto requiere un cierto grado de autorreflexión. Los líderes emocionalmente inteligentes establecen altos estándares para ellos y su personal y ofrecen incentivos para motivar a los empleados a dar lo mejor de sí mismos. Mantenerse optimista es clave para ayudar a los trabajadores a percibir los beneficios de una situación y mantenerse comprometidos con el logro de sus objetivos.

4. Empatía por los demás: los gerentes empáticos se ponen fácilmente en el lugar de otra persona. Al escuchar activamente a sus empleados, desafiar los estereotipos y brindar comentarios con ecuanimidad, estos líderes pueden crear una fuerza laboral positiva que fomente la lealtad y la resolución colaborativa de problemas.

5. Habilidades sociales o “blandas”, como la competencia en el manejo de relaciones y la construcción de redes: los mejores líderes son aquellos que son comunicadores hábiles y que pueden resolver conflictos y enfrentar el cambio con una actitud diplomática y alentadora.

La directora de operaciones de Intertrust Group, Chitra Baskar, escribió para Forbes, señaló que en medio de una pandemia global, es fácil quedar atrapado en el caos y las malas noticias que parecen golpearnos todos los días. La clave para ser un buen líder, agregó, proviene de ser agradecido, lo que encaja con dos de las cinco características de inteligencia emocional de Goleman: autoconciencia y empatía.

Como Baskar escribió:

“Como líder, debe mirar en su interior cómo se sintió con sus propias circunstancias y aplicar ese sentimiento y sentido de cuidado a las personas que trabajan para usted ahora. Creo que la pandemia mostró la importancia de vincularnos con las personas cercanas a nosotros, ya sean familiares, amigos o compañeros de trabajo, por lo que es imperativo mirar hacia atrás, apreciar y honrar esos desarrollos y aplicarlos a una nueva forma de administrar hoy. ”

A medida que las empresas comiencen a recuperarse de la pandemia, la necesidad de un liderazgo emocionalmente inteligente será imperativa, ya que el panorama del lugar de trabajo y la forma en que trabajan las organizaciones han cambiado para siempre. Una fuerza laboral híbrida o virtual plantea desafíos específicos para los líderes, quienes deben recalibrar su estilo de gestión para ayudar a los empleados a adaptarse y prosperar.

Según un estudio de The Adecco Group —empresa de recursos humanos y personal temporal— el 74 por ciento de los empleados quiere que sus gerentes demuestren un estilo de liderazgo centrado en la empatía y una actitud de apoyo, y el 70 por ciento de los trabajadores dice sentir que el apoyo adecuado porque su bienestar mental es importante para su vida laboral después de la pandemia. Y tres de cada cuatro empleados apreciarían la flexibilidad continua y una combinación de trabajo remoto y en la oficina en el futuro.

La inteligencia emocional no es algo natural para todos los líderes empresariales, pero se puede aprender. Conectarse con el personal a través de la empatía y la comunicación puede fomentar una mayor participación de los empleados. Los líderes que escuchan a su personal, especialmente a aquellos que trabajan virtualmente, para comprender sus pensamientos y emociones, cultivarán una fuerza laboral más contenta y productiva incluso en tiempos impredecibles.

Fuente: Melissa Powell es la COO de Genesis HealthCare, una red de 250 instalaciones en 22 estados.

