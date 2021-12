LA INICIACIÓN DEPORTIVA (Parte 2): Profe Miguel Leyva.

Las capacidades motoras, son las condiciones de carácter interno que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas, por lo tanto, deben ser estimuladas ya que son innatas en el ser humano para el logro de un mejor aprendizaje de las habilidades motoras básicas y especificas

Gallahue y McClenaghan distinguen 4 grandes fases en el desarrollo motor del niño:

Fase de los movimientos reflejos: hasta el 8º mes.

Fase de los movimientos rudimentarios: hasta el final del 2º año.

Fase de los movimientos fundamentales: Etapa fundamental: entre el 2º y el 3º año. Etapa elemental: hasta el 5º año. Etapa de madurez: hasta el 6º año.

Fase de los movimientos deportivos (específicos): desde el 6º – 7º año.

En consecuencia, no se recomienda la iniciación deportiva como tal hasta la edad de los 6 años; aunque en nuestro Estado de Veracruz, vemos que muchas Escuelas de Futbol inician antes en las etapas competitivas y se realizan Torneos Estatales y Nacionales de Sub-5, donde en esta edad deberíamos estar concentrados en el desarrollo de las capacidades y habilidades motoras básicas, sin llevar a los niños a competiciones de carácter específico en el ámbito del fútbol.

Los niños de 6 a 12 años necesitan la actividad física para aumentar su fuerza, su coordinación y confianza en sí mismos, así como para sentar las bases de un estilo de vida saludable que lleve a la iniciación deportiva; lógicamente como lo mencioné en líneas anteriores, respetando el proceso y etapas del desarrollo.

Para esto es necesario que los Padres de familia sepan buscar una escuela de deportes donde se imparta de manera correcta la enseñanza del deporte, en este caso aludiendo a que en el fútbol lo hacemos de acuerdo con la edad y etapa de desarrollo.

Con esto quiero decir que un niño(a) de 5 años no debe saltar vallas, jalar ligas, paracaídas o hacer grandes circuitos de resistencia; por el contrario, debemos de darle el balón para que desarrolle lo que es su base motriz a través de juegos, socialice, conozca de manera autónoma las diferentes maneras de desplazarse y, lo más importante, que el niño(a) se divierta sin la exigencia de que ya conduzca el balón como un profesional de alto rendimiento, que defina un gol y querer que lo haga al estilo de Benzema, sin pedirle que salte como Cristiano Ronaldo o que debe ganar todos los partidos en los que participa. El padre de familia o tutor debe recordar que su hijo(a) está en un proceso formativo y no propiamente competitivo; que el TRIUNFO es una consecuencia no una OBLIGACIÓN.

LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SU HIJO(A) ADQUIERA CONFIANZA Y SIENTA QUE USTED SE DIVIERTE, TANTO O MÁS QUE ÉL, AL VERLO PRACTICAR EL DEPORTE QUE LE HAN APOYADO A ELIGIR.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

LA INICIACIÓN DEPORTIVA (Parte 2): Profe Miguel Leyva.

Abrió sus puertas la Escuela de Futbol Atlético Naolinco

Empate entre Colonia Muñoz y Pastorías, en Chicuasen