La inesperada revelación de Diego Reyes sobre Gignac. Diego Reyes se sinceró. El central mexicano habló a ‘calzón quitado’ de su primera impresión al llegar a Tigres. El ‘Flaco’ confesó que esperaba que André-Pierre Gignac fuera ‘mamón’, sin embargo se encontró con una ‘gran persona’.

“Antes de llegar a Tigres yo pensaba que era un jugador un poco mamón, pero no, realmente me sorprendió en todos aspectos“, declaró Diego Reyes quien llegó a Tigres en 2019 tras su irregular paso en el Viejo Continente.

Reyes agregó que Gignac le sorprendió en todos los sentidos. Diego confesó que el francés le ha ‘arropado’ en el vestidor felino y le ha ayudado a su adaptación a Monterrey.

“Es una gran persona, un gran ser humano y compañero. Desde que llegué a Tigres me recibió muy bien, me invitó a comer a su casa, a conocer a su familia y ahí te das cuenta de su grandeza. No sólo dentro del campo sino fuera de él“, aseveró Diego Reyes.