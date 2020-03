La increíble confesión de Ter Stegen. Pese a ser considerado como uno de los mejores porteros del mundo, parece que Marc André Ter Stegen ‘no hace la tarea en casa’. En una entrevista con ‘El País’, el alemán confesó que no ‘tiene ni idea de fútbol’.

Ter Stegen explicó que no sabe la mayoría de los nombres de los jugadores a los que enfrenta. Sin embargo, reconoció que los ubica en el campo por su manera de actuar.

“La gente se ríe cuando les digo que no tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”, declaró Ter Stegen quien puso por encima del futbol a la arquitectura, profesión que estudió su pareja.