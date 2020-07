La impactante fractura de cráneo que sufrió Sia Soliola, jugador de rugby. El estadio Campbelltown Stadium de Sídney vivió una de las jugadas más violentas de la presente campaña de la National Rugby League (NRL). En el duelo entre los Canberra Raiders y St George Illawarra Dragons, Sia Soliola figura del equipo local, terminó con una impactante fractura de cráneo tras un golpazo con un rival.

Sia Soliola tuvo que dejar el campo y fue trasladado de emergencia al hospital luego del choque de cabezas con Bake Lawrie, pilar de los Dragons.

Tras los estudios médicos, que confirmaron la fractura facial a la altura de la nariz, Sia Soliola se tomó con humor la situación y compartió su placa de rayos X con sus fanáticos.

Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020