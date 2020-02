La Furia del Mandril Raiker 2020 fue todo éxito.

A.J.Hinch habla sobre las trampas que realizaron los Astros. Después de que fuera despedido por los Astros de Houston debido al escándalo del sistema de robo de señas que implementó el equipo durante las temporadas de 2017 y 2018, A.J. Hinch, ex manager, habló por primera sobre este asunto y sobre los cuestionamientos sobre el título de la Serie Mundial de 2017 obtenido por esta franquicia.

For the first time, A.J. Hinch talks about the Astros investigation.

En entrevista con MLB Network, Hinch aseguró que será imposible conocer si las trampas realizadas por Houston en 2017 ayudaron a la novena a coronarse por primera vez en su historia en las Grandes Ligas. El ex manejador agregó que cada quien “deberá sacar sus conclusiones” sobre este tema.

I'd say this AJ Hinch interview is looking like it's going to be a complete waste of time, but I think everyone's going to have to draw their own conclusion.

“Es una pregunta justa (sobre el impacto del sistema de robo de señas en el título), creo que todos tendrán que sacar sus propias conclusiones”, declaró al canal oficial de las Grandes Ligas el ex manager de Houston.

Durante la misma plática, Hich expresó su deseo de que con el paso del tiempo, los aficionados y periodistas que cuestionan el campeonato de 2017 de los Astros concluyan que se debió al talento con el que contaba el club y no gracias al esquema de robo de señales.

AJ Hinch hopes that the Astros prove their championship from *two years ago* wasn’t tainted at *some point in the future.

A. what a rat fuck

B. if the 2019 Astros weren’t cheating why didn’t he say they’ve already proven it

C. again, rat fuck https://t.co/Kd8oE4lqpR

— Rich Hill’s Blister *️⃣ (@BlisterRich) February 7, 2020