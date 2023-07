La Fórmula 1 anuncia el calendario de la temporada 2024

La Fórmula 1 ha compartido el nuevo calendario de la temporada 2024, que se llevará a cabo del 2 de marzo al 8 de diciembre, en donde se disputarán 24 Grandes Premios, siendo el mayor número permitido bajo el actual reglamento de la FIA.

A través de redes sociales, se detalló que la competición tendrá una duración de al menos nueve meses, y dará inició con la primer bandera a cuadros del Gran Premio de Bahréin para concluir en el trazado de Abu Dhabi como en ediciones pasadas.

En el 2023, la cifra prevista de carreras fue la misma, pero por las restricciones de pandemia se canceló el Gran Premio de China, así como el de Imola, este último por la emergencia climática que atravesó la región italiana, y que detuvieron la cuenta en 22 fechas del calendario.

Entre las novedades que podemos apreciar del enlistado, están las primeras dos carreras que se celebrarán en sábado, la de Sakhir (2 de marzo) y en Jeddah Corniche (9 de marzo). Esto será para encajar los dos fines de semana antes den inicio del Redamán del domingo 10 de marzo. A partir de ello, realmente hay pocos cambios en la logística del calendario.

El país con mas carreras a disputar será Estados Unidos con ciudades como: Miami, Austin y La Vegas. Seguido de Italia con Imola y Monza.

We're already excited for next year with the reveal of our 2024 calendar! 🗓️✨



Here's three of the biggest stand-outs from the news 👇#F1 https://t.co/XRB0RziTKh