La FIFA podría dejar su sede en Suiza.

Ejecutivos de la FIFA consideran cambiar sus oficinas sedes fuera de Suiza, lugar donde se encuentran desde 1932 debido a las complicaciones que tiene para contratar personal fuera de Europa, así como una imagen relacionada a la corrupción, principalmente.

Con Gianni Infantino al frente del máximo rector del futbol mundial desde 2016. Tras el arresto de varios funcionarios por corrupción dentro de la FIFA. Y la destitución de Joseph Blatter como presidente, Infantino se reeligió en junio pasado.

De acuerdo con información de The New York Times, no hay fecha fijada para el movimiento de la FIFA de lo que ha sido su sede por casi 90 años y que desde 2007 cuenta con instalaciones de alto nivel con un costo de 200 millones de dólares conocido como el FIFA House.

Unas de las opciones es el regreso a París como ciudad sede, donde se estableció en 1904. Y luego acabó por mudarse a Suiza en 1932, donde pagan impuestos ligeros. Y durante años estuvo exento de las leyes anticorrupción suizas, de acuerdo al rotativo estadounidense.

Con 211 naciones inscritas, la FIFA estudia así un movimiento para limpiar, sobretodo, su imagen dentro de varios temas turbulentos en cuanto a transparencia en sus acuerdos con sus federaciones miembros.

Asimismo, Gianni Infantino se reunió este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el fiscal general de ese país con quienes brinda apoyo para la paz en Medio Oriente tras una firma de acuerdo en conjunto con Baréin, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

La FIFA podría dejar su sede en Suiza.

Sin embargo, la reunión con el presidente estadounidense en la Casa Blanca va más para abordar el tema de la creación de la sede central de la FIFA en Estados Unidos para el mundial de 2026. Así como para organizar los preparativos junto a la nación americana, Canadá y México.

Síguenos en Twitter @ElDictamen