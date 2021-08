LA FELICIDAD ES LA QUE DA EL ÉXITO.

Por Don Roberto Matosas.

JUAN CARLOS CUBEIRO. EXPERTO EN TALENTO, ‘COACHING’ Y LIDERAZGO.

Juan Carlos Cubeiro es economista y uno de los mayores expertos en España en talento, coaching y liderazgo. Conferenciante, ensayista y divulgador, a menudo se le define como el economista del talento. Presidente de About my Brain Europe, socio director de IDEO y consejero de Human Age Institute, es el coach de mayor número de CEO en nuestro país. Junto a la científica Silvia Damiano, acaba de publicar Liderazgo Brain Friendly-Los nueve hábitos de una mente eficaz.

-¿En qué consiste el método brain friendly?

-Más que un método son nueve hábitos. Brain friedly quiere decir que algo es saludable para el cerebro. En la medida en que podamos cuidar nuestro cerebro tendremos un sistema inmune mejor. Y por lo tanto, seremos más saludables y viviremos más felices, con mayor rendimiento.

-Menciona nueve hábitos de un mente eficaz. ¿No es más un modo de vida?

-Sí, los hábitos son un modo de vida. Lo que hacemos es controlar tres tipos de hábito: de dirección, de cómo dirigimos nuestro propio cerebro; de autocuidado, que tienen que ver con el ejercicio físico, la alimentación y la relajación y el sueño; y de relación con los demás, el optimismo inteligente y aprender constantemente.

-¿Cómo se genera un hábito?

-Como todo en el aprendizaje: primero siendo conscientes de lo que no tenemos y debemos tener, por ejemplo, una alimentación más saludable, y luego empezar a practicarlo. Hay todo un debate sobre cuánto tiempo tardamos en arraigar un hábito: puede ser 21 días, 66 días (lo más habitual) y hasta seis meses. Pero cuando ya lo tienes lo haces insconscientemente.

-El líder, ¿nace o se hace?

-Ni nace ni se hace. No nace porque no tiene nada genético, en todo caso es una predisposición biológica de las cosas que más nos gustan, por ejemplo influir sobre los demás o ejercer de ejemplo. Y no se hace si uno no quiere, depende mucho de la voluntad. La semilla es la pasión, el querer. Como dijo Anders Ericsonn, practicarlo 10.000 horas.

-Habla de cómo está afectando la crisis del coronavirus a nuestro cerebro. ¿Cuáles son las claves para minimizar sus efectos?

-A mí me gusta hablar de liderazgo TCV (Tras el CoronaVirus). Hay gente que cree que no van a cambiar mucho las cosas pero no sólo están cambiando sino que ese cambio se va a mantener. En todos los siglos, al menos en los más recientes, las revoluciones han venido en los años 20. El liderazgo TCV implica proteger nuestro sistema inmune para defender nuestra mente. Una investigación de la Universidad Abierta de Cataluña señala que el coronavirus puede haber afectado a entre el 60 y el 80% de la población española en términos de salud mental. Tener una mente sana es elegir los hábitos: el propósito o lo que queremos conseguir y tener ideas positivas, porque muchas veces lo que vemos es la intoxicación, la infodemia, malas noticias constantes. Y marcar nuestros objetivos e ir a por ellos, que es una clave del liderazgo, ser inspiradores de nosotros mismos.

-En la situación actual es todo un reto el control de las emociones y el estrés.

-Se dice que es un mundo de amenazas pero también de enormes oportunidades. Por eso tenemos que liderar nuestra vida, para mantener hábitos saludables y ser voluntariamente felices. Los expertos en felicidad dicen que ésta, en más de un 40%, es totalmente voluntaria, es por que queremos pensar y actuar así, y rendimos más porque estamos más centrados en nuestra proactividad, en nuestra iniciativa, sin esperar a que nos digan qué tenemos que hacer.

-¿Cómo se puede entrenar el cerebro?

-Siendo muy conscientes. En el libro dirigimos una neuroconversación con preguntas abiertas para saber qué objetivo tienes. Proponemos nueve hábitos para pensar en cuáles tienes más oportunidad de mejora. Esos objetivos tienen que ser medibles, alcanzables y retadores, temporales y específicos, y luego, anticipando qué obstáculos y ayudas tienes, repetir, repetir y repetir. Aristóteles decía que la experiencia, hacer lo correcto, no es un acto sino un hábito. Un couch te puede ayudar a clarificar el objetivo y comprobar que lo repites hasta que sea natural.

-¿Podría considerarse el estrés el principal obstáculo para una mente eficaz?

-El estrés es una respuesta a lo que nos pasa. Hay estrés positivo, eustrés, y estrés negativo, distrés. En la medida en que el estrés nos tensione positivamente nos ayuda a generar hábitos saludables. Cuando nos desborda, nos agota, nos deprime, no incapacita para empoderarnos de nuestra vida. Eso es lo grave.

-¿Por qué es importante el mindfulness?

-En los últimos años se ha asumido la importancia de la relajación, porque el cerebro no descansa nunca, y de la utilización de técnicas mindfulness, de tener la mente plena, de concentrarnos, porque el cerebro consume tanta glucosa y oxígeno que, si no lo hacemos descansar, se agota.

-¿Es una mente eficaz clave para la felicidad?

-Sí. Aristóteles definía la felicidad como una combinación, una experiencia global de placer y de significado. Algunos de esos hábitos tienen que ver con el significado de nuestra vida, como elegir un objetivo por el que luchar. En línea con el liderazgo brain friendly me gusta repetir que la felicidad es la que da el éxito, y no el éxito el que da la felicidad, porque muchas veces la ansiedad y la depresión se producen porque esperamos tener éxito, un buen trabajo, pareja, hijos… y, sin embargo, primero tenemos que ser felices. A través de la felicidad tendremos éxito.

Fuente: Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talento, diciembre 2020.

LA FELICIDAD ES LA QUE DA EL ÉXITO.

Atlético Veracruz gana el Campeón de Campeones

Sin Messi, PSG golea y anota Mbappé quien es abucheado

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen