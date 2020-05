La exótica isla donde la Premier League podría culminar su temporada. El tramo final de la presente campaña de la Premier League se jugaría en un ‘paraíso’. Ante el azote del COVID-19 en Inglaterra, uno de los países más afectados por el coronavirus, la pequeña isla de Guernsey alza la mano para alberga el resto de la temporada.

El ministro jefe de Guernsey, Gavin St Pier, propuso terminar la Premier League en la isla situada en el Canal de la Mancha. El mandatario argumenta que su territorio tiene controlado al COVID-19 y sería una buena opción para culminar la temporada.

De momento, la pequeña isla de Guernsey no ha tenido un caso positivo de coronavirus en los últimos 18 días y solo tiene cuatro casos activos.

If anyone is seriously interested, I am sure we could have sensible dialogue about how to plan and execute safely – so off the wall and a bit crazy but would not dismiss out of hand… https://t.co/LwSk0FTHkW

— Gavin St Pier #GuernseyTogether #StayAtHome (@gavinstpier) May 18, 2020