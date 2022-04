La Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz listo para NASCAR.

A la vuelta de la esquina está el inicio de temporada 2022 de NASCAR México Series los días 9 y 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas, en donde una de las sorpresas será el debut de la Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz, con par de pilotos regiomontanos al volante.

Todo está preparado para el arranque de un nuevo año para el serial de autos stock más importante de América Latina; para ello, desde tierras neoleonesas nace la Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz, poniendo en Enrique Baca y Marcelo Ramírez al mando del auto #42 en NASCAR México y la camioneta #28 en Trucks México Series respectivamente.

Enrique Baca vuelve a NASCAR México Series, campeonato que conoce bien ya con amplia experiencia en el mismo. Teniendo su última participación durante la fecha 10 de la temporada 2021. Ahora con un compromiso distinto al ser parte de un proyecto de su natal Monterrey, enfrentando una dura competencia a 170 giros o 100 minutos de duración en el óvalo chiapaneco de 1.2 kilómetros con el auto #42 Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz.

“Estoy muy contento por regresar de lleno a la categoría, ya que los pasados dos años por la pandemia y compromisos en otros campeonatos, no pudimos estar de tiempo completo. Creo que esta es una gran oportunidad con un equipo fuerte que aprovecharemos para dar un buen resultado”.

“NASCAR México es la categoría más importante que hay en estos momentos en nuestro país. Y bueno, este año he estado trabajando fuertemente con Marcelo para guiarlo y ayudarlo con mi experiencia para su incursión en Trucks México. Al final es gracias a nuestros patrocinadores Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz que estamos haciendo esto posible”, expresó Baca.

Por su parte, Marcelo Ramírez tendrá su debut en la categoría de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series. En una carrera de 90 vueltas o 60 minutos ante las temperaturas extenuantes de Chiapas; esto con la camioneta #28 Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz, esperando dar el primer paso en busca del título de los novatos.

“Estoy tranquilo, he tenido algunas prácticas en donde me he sentido muy bien con la camioneta, con el equipo y sobre todo viendo que tenemos buenas posibilidades para tener resultados importantes”.

“El objetivo primero es hacer bien las cosas, cuidar la camioneta y cuidarnos. Claro que buscaremos hacer buenas carreras, pelear por el novato del año, creo que seré un buen contendiente para ir por ello”, finalizó Marcelo.

9 y 10 de abril en el Súper Óvalo Chiapas, será el primer reto del 2022 para la Escudería Arzyz-Fratech-Starkxz en la fecha inaugural de NASCAR México Series.

