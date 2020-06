La emotiva carta de Rashford que obligó a Boris Johnson a cambiar su política. El futbolista del Manchester United consiguió recaudar 22 millones de euros que irán destinados a los niños pobres del Reino Unido en forma de alimentos.

El ‘10’ del Manchester United se convirtió en héroe. Marcus Rashford, a través de una emotiva carta, solicitó al gobierno británico no retirar los apoyos de comidas a gratis a los niños durante el verano. Esta ayuda a los pequeños sería retirada por los recortes que planeaba el gobierno británico tras la cuarentena.

Sin embargo, las palabras de Rashford tocaron fibras sensibles en las autoridades británicas. Este martes, el primer ministro Boris Johnson decidió prolongar durante el verano las comidas gratuitas para los niños desfavorecidos.

La ayuda será ofrecida gracias a un fondo de apoyo de 120 millones de euros, por lo que durante todas las vacaciones de verano los niños obtendrán estos cupones para tener alimentos.

“El primer ministro acoge con satisfacción la contribución de Marcus Rashford al debate sobre la pobreza”, afirmó el portavoz del Gobierno británico al anunciar la medida, que costará unos 120 millones de libras (USD 152 millones).

“Entendemos que los niños y los padres enfrentan situaciones sin precedentes. La contribución de Rashford al debate sobre la pobreza y el respeto, utilizando su perfil como deportista líder para resaltar cuestiones importantes, es de aplaudir. Hizo un cambio muy grande”, abundó el portavoz del primer ministro.

BREAKING: The government is extending its free school meal voucher scheme through a £120m Summer Food Fund, Downing Street said, following a campaign by @MarcusRashford

Las emotivas palabras de Rashford, quien también sufrió hambre al pertenecer a una familia de cinco hijos con bajos recursos, permitirá a miles de infantes alimentarse en estos duros momentos que sufre el mundo a causa del COVID-19.

“Sé lo que es tener hambre”, confesó el atacante en un artículo publicado en el diario The Times que se titula ‘Acabar con la pobreza infantil es un trofeo más grande que cualquier otro en el fútbol’ y que se suma a una profunda carta que publicó en las redes sociales.

Cada niño que califica para estar dentro de este programa recibirá un cupón semanal de 15 euros, mismo que percibirán durante 6 semanas que duran las vacaciones de verano en Inglaterra. El gobierno británico valoró mucho la iniciativa de Marcus Rashford y llamó a este nuevo programa “Fondo de Alimentos de Verano Covid”.

De igual forma Marcus Rashford se quedó sin palabras al enterarse de esta noticia y es que en Twitter comentó que “Ni siquiera sé qué decir. Solo mira lo que podemos hacer cuando nos unimos, ESTO es Inglaterra en 2020“.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020