La dura autocrítica de Piqué: “Barcelona necesita cambios”. Tras encajar una goleada de escándalo, Gerard Piqué calificó como ‘vergüenza’ la actuación del Barcelona en Lisboa ante Bayern Múnich. El defensor español se mostró muy autocrítico y solicitó ‘cambios’ para el bienestar del club catalán.

“Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir así por Europa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es muy duro. Espero que sirva de algo, el club necesita cambios”, dijo en declaraciones a Movistar Plus.

📺 #DirectoGolChampions 🗣️ @3gerardpique tras caer en #UCL: 😳 "SI ME TENGO QUE IR PARA QUE VENGA SANGRE NUEVA, ME VOY"

😡 "En Europa no competimos y en LaLiga ya no nos da. No se puede enmascarar más" 🔚 "Hemos tocado fondo y tiene que haber cambios" pic.twitter.com/nldRobaKBs — GOL ⚽️ (@Gol) August 14, 2020

Piqué pide cambios en Barcelona

Piqué no se limitó a tirar el dardo a sus compañeros o al cuerpo técnico, el defensor español realizó una contundente autocrítica que involucró también a los altos mandos.

“No hablo del entrenador, ni de los jugadores. Estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo”, dijo Piqué, quien incluso se ofreció a dejar el equipo tras el nivel mostrado en las últimas actuaciones.

“Nadie es imprescindible. El primero que me ofrezco soy yo, que si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primer en irme, en dejarlo, porque creo que ahora sí que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar para dentro y reflexionar y decidir qué es lo mejor para el club”, abundó Gerard Piqué.

