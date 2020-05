La dolorosa confesión de Zague contra América: “Me obligaron a irme”. Uno de los sueños de los futbolistas es retirarse con el equipo de sus amores. Dicho objetivo no lo pudo cumplir Luis Roberto Alves ‘Zague’. Tras 12 temporadas con América, el espigado delantero tuvo que hacer maletas y emigrar a los Potros de Hierro del Atlante. Colgó los botines con Necaxa en 2003.

Ahora, casi 20 años después de su retiro, ‘Zague’ rompió el silencio sobre su abrupta salida del equipo de sus amores. En entrevista con ‘BolaVIP’, Luis Roberto Alves confesó que fue la propia directiva azulcrema que le impidió retirarse como americanista.

“Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida”, externó Zague en la entrevista.

El ahora comentarista de TV Azteca reveló que tras su partida del Nido, buscó volver al América para colgar los botines. Sin embargo, ya no pudo cumplir su sueño de retirarse con el equipo de sus amores.

“Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad”, comentó Zague.