La dinastía continúa, Michel Jourdain Chedraui en la F-5.

La dinastía de los Jourdain continúa en el automovilismo deportivo mexicano. Este fin de semana en ocasión de la cuarta fecha de la Súper Copa, debutará en la F-5, Michel Jourdain Chedraui.

“No soy nuevo en esto del automovilismo, tenía seis años y ya me subí a los karts, además cuando visitaba a mis tíos en Estados Unidos, lo hacía bastante seguido”, dijo Michel.

Habló que el año pasado en noviembre se subió a un F-5 en Pachuca y que no le dio nada mal: “Allí surgió la idea de poder correr y recién este fin de semana se hará realidad mi debut de manera profesional, además voy a correr todas las fechas que faltan de la temporada.

Jourdain Chedraui dijo que siempre ha recibido el apoyo de su papá y de su abuelo en esta incursión dentro del automovilismo deportivo. “Ellos me enseñan todo y por supuesto quieren que siempre exista alguien con nuestro apellido en este deporte en México. La única que al principio no le gustó mucho es mi mamá, sabemos que ellas siempre nos protegen y saben de los riegos del automovilismo, pero ahora me apoya mucho”.

Si bien le gustan los autos dijo que su otro deporte favorito es el futbol y que no solamente le gustaría correr en monoplazas. Sino también en Turismos y otras categorías, como lo hicieron su papá y su abuelo.

En relación a si lo presiona tener un apellido que sobresale en el automovilismo, dijo que de ninguna manera.“Se lo que hicieron o hacen, pero si eso me provocara alguna presión, creo que más que ayudar me ocasionaría problemas”.

Michel Jourdain Chedraui correrá este fin de semana en Querétaro y fue claro al manifestar que ya no tiene nada que pelear este año porque ya se llevan disputadas 3 fechas. Pero que utilizará las carreras que restan para adquirir toda la experiencia necesaria, con miras al 2022.

Sobre porque eligió la F-5 dijo que es una categoría de la que salieron muy buenos pilotos, que ayer estuvo entrenando nuevamente en Pachuca y que se sintió muy bien. “Ojalá que sea un buen comienzo, no estoy presionado y como lo dije anteriormente, lo que buscaré en un comienzo, es adquirir experiencia.

