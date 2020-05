La desgarradora confesión de Phelps en cuarentena: “Me siento inútil”. Acostumbrados a estar activos, los deportistas están sufriendo grandes estragos debido a la cuarentena causada por el COVID-19. Uno de los afectados por el coronavirus es Michael Phelps. El nadador de Baltimore reveló a través de una desgarradora carta que sufre de una gran ansiedad. Además, confesó que tiene depresión y que continúan lidiando con sus problemas mentales.

De acuerdo a una carta que escribió para ‘ESPN’, Phelps confesó que durante está época de confinamiento ha sufrido demasiado. Debido a que la alberca y lugares donde él entrenaba para desahogarse están cerrados, sus ‘demonios’ se han agrandado.

“Aquí está la realidad: nunca me curaré. Esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptarlo, aprender a lidiar con eso y convertirlo en una prioridad en mi vida. Y sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay momentos en los que me siento absolutamente inútil, donde me apago por completo pero tengo esta ira burbujeante que está por las nubes. A veces hay una sensación abrumadora de que no puedo soportarlo más. Ya no quiero ser yo”, se sinceró Michael Phelps.