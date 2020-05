La curiosa razón por la que Dortmund no renovó a Götze. La semana pasada se dio a conocer que Borussia Dortmund no renovará a Mario Götze por lo que el alemán deberá buscar un nuevo ‘hogar’. Este martes, el diario inglés ‘The Sun’ reveló la razón por la cual el héroe de Brasil 2014 continuará lejos de los ‘Negro y amarillo’.

De acuerdo al medio británico, el excesivo uso de ‘Tik Tok’ de Götze fue una de las razones por las cuales la directiva del Dortmund decidió no darle un nuevo contrato. The Sun señala que en particular fue un vídeo subido por el teutón el cual no agradó para nada a los altos mandos.

El filme en cuestión es uno donde aparece Götze intercambiando ropa con su pareja Ann-Kathrin, vídeo que no cayó del todo bien en los dirigentes.

Mario Gotze and his wife 'flip the switch' 😂 (via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS — ESPN UK (@ESPNUK) March 11, 2020

El medio citado anteriormente informa que la directiva considera que la imagen que proyecta Götze no es la adecuada; argumentando falta de profesionalismo y poca seriedad. De momento, el alemán no ha dicho nada al respecto y al término de la campaña se volverá agente libre.

¿Dónde continuará Götze?

Götze nunca ha cambiado de aires pues toda su trayectoria la ha desempeñado en la Bundesliga. Saltó a la fama con el Dortmund, equipo al que ‘traicionó’ para emigrar al Bayern Múnich. Con los de Baviera no rindió y regresó al BVB.

Se rumora que equipos de la Premier League estarían siguiendo sus pasos. Entre los clubes interesados se encuentran Everton y West Ham. También trascendió que equipos de la Serie A estarían interesados en los servicios del campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.

Con el BVB disputó un total de 218 partidos donde registró 45 dianas y 61 asistencias.

Actualmente la cuenta de TikTok de Mario Götze la siguen más de 122 mil personas y sus videos suman cerca de cuatro millones de reproducciones.

